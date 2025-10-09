Inter, Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC: "Grande soddisfazione"

"Rappresentare un Club importante in un contesto dove l'Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione - ha dichiarato Marotta -. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".