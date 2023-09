Inter, Marotta: "Arnautovic ko? L'organico resta questo. Con Dimarco prolungheremo, delusione Lukaku"

"L'infortunio di Arnautovic "dispiace perché si stava inserendo bene. Ma siamo certi che a mister Inzaghi non manchino le alternative, l'organico resta questo". Parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta, che esclude ulteriori interventi sul mercato in attacco per sopperire all'infortunio dell'attaccante austriaco. Capitolo Lukaku: "Ci siamo rimasti male perché c'era un rapporto caloroso, ma siamo stati bravi a trovare le alternative. Ormai fa parte del passato. L'Inter esiste da 100 anni ed è sempre andata avanti al di là di allenatori, calciatori e dirigenti". Sul rinnovo di Dimarco, autore del gol vittoria contro l'Empol, la società è al lavoro: "Siamo sorpresi dalla sua crescita, il grande senso di appartenenza all'Inter del ragazzo l'ha senz'altro facilitata. Oggi è tra gli esterni più forti d'Europa". Inter tra realtà e sogni: "La realtà è che noi vogliamo vincere lo scudetto per mettere la seconda stella sulla maglia, l'Europa è un sogno che l'anno scorso si è quasi avverato. Da parte nostra c'è comunque l'obbligo di dare il massimo per tutti gli obiettivi".