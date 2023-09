Serie A, Empoli-Inter 0-1: i nerazzurri fanno cinque su cinque con Dimarco

empoli-inter 0-1

Decide un eurogol al 51' dell'esterno di Inzaghi, che vola a +3 sul Milan e a +5 sulla Juve. Arnautovic ko

Il lunch match della quinta giornata di Serie A vede l'Inter vincere 1-0 sul campo dell'Empoli: con questo successo, Inzaghi resta a punteggio pieno in vetta alla classifica. A decidere la sfida del Castellani è Dimarco, che al 51' fa partire un favoloso sinistro sotto l'incrocio dei pali che batte Berisha e consente ai nerazzurri di volare a +3 sul Milan e a +5 sulla Juventus. Quinto ko per i toscani, Andreazzoli riparte con una sconfitta.

LA PARTITA

E sono cinque: l'Inter fa bottino pieno anche nel suo primo lunch match stagionale e batte 1-0 l'Empoli con la perla di uno degli ex della sfida, Federico Dimarco. I nerazzurri, al Castellani, partono forte e assediano subito la difesa di Andreazzoli, al quarto debutto sulla panchina dei toscani, con le conclusioni dalla distanza di Calhanoglu e Frattesi (in campo dal primo minuto al posto di Barella), ma la più grande occasione del primo tempo capita sul colpo di testa di Darmian, con Ismajli bravo a salvare sulla linea di porta. Nella frazione d'apertura dei nerazzurri, anche un gol annullato giustamente a Thuram per fuorigioco. Col passare dei minuti, però, i padroni di casa prendono le misure alla capolista, rischiando meno e osando di più: il risultato è lo 0-0 dell'intervallo.

La sensazione è che per sbloccare il match serva un episodio, che arriva al 51': pallone allontanato da calcio d'angolo e Dimarco, con il sinistro, mette il pallone sotto l'incrocio dei pali aprendo le marcature con un eurogol. Al 72', arrivano i primi cambi per Inzaghi, che inserisce De Vrij, Barella e Arnautovic per Bastoni, Frattesi e Lautaro, mentre Andreazzoli cambia due terzi del centrocampo inserendo Fazzini e Grassi. Al 78', Thuram rischia di replicare la prodezza con il Milan, ma stavolta il suo destro finisce di poco alto sopra la traversa. Brividi finali per i nerazzurri: l'austriaco ex Bologna si fa male (distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni) e lascia i suoi in dieci, ma il fortino regge. L'Inter sale dunque a 15 punti sui 15 a disposizione e firma la prima minifuga stagionale: è a +3 sul Milan e a +5 sulla Juventus. Ancora 0 punti e 0 gol per l'Empoli, ma la sensazione è che la prima di Andreazzoli sia comunque positiva.

LE PAGELLE DI EMPOLI-INTER

IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-1

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli (6' st Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (24' st Fazzini), Ranocchia (24' st Grassi), Maleh; Baldanzi; Cambiaghi (34' st Destro), Shpendi (34' st Cancellieri). A disp.: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Bastoni, Gyasi. All.: Andreazzoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (26' st De Vrij); Darmian, Frattesi (26' st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (27' st Arnautovic), Thuram (36' st Sanchez). A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stankovic, Dumfries, Klaassen, Asllani, Agoumé. All.: Inzaghi

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 6' st Dimarco

Ammoniti: Acerbi (I), Pezzella (E), Maleh (E), Bastoni (I)

Note: recupero 0'+5'

LE STATISTICHE

L’Inter ha vinto le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore.

Quattro clean sheets in cinque gare per l’Inter, un primato in questa Serie A.

L'Empoli è prima squadra della storia che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime cinque gare stagionali di un campionato di Serie A.

L’Empoli ha subito sei sconfitte consecutive senza segnare in Serie A, quattro di questi davanti ai propri tifosi: sono entrambi primati negativi nella sua storia nel massimo campionato.

23 tiri per l’Inter oggi, più che in qualsiasi delle prime quattro gare in questa Serie A per i Nerazzurri.

Nessun difensore ha partecipato attivamente a più gol di Federico Dimarco (4, grazie a 1 gol e 3 assist) nei maggiori cinque tornei europei 23/24 - a 4 anche Frimpong e Caio Henrique.

Solo al Meazza e al Bentegodi (4 e 3) Dimarco ha segnato più gol che al Castellani (due, entrambi con la maglia dell’Inter).

Hakan Çalhanoglu oggi ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter.

L'Inter è l'unica squadra che non ha ancora subito gol nel corso del primo tempo in questo campionato.