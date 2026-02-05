Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma alle 21 (diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it). Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All.: Palladino. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Cambiaso; David. All.: Spalletti.