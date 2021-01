Inter, Lukaku va ko: contrattura al quadricipite della coscia destra

Una nota stonata nella larga vittoria dell'Inter sul Crotone a San Siro nel lunch match della 15.a giornata: l'infortunio di Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha chiesto il cambio ed è stato costretto a uscire per infortunio alla mezz'ora della ripresa, sostituito da Perisic. La prima diagnosi parla una contrattura al quadricipite della coscia destra, in attesa di ulteriori accertamenti. Big Rom resta in forte dubbio per la trasferta della Befana a Marassi contro la Sampdoria. Domenica 10 l'Inter è attesa all'Olimpico dalla Roma e domenica 17 ospiterà la Juve (mercoledì 13 c'è anche l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina). Un ciclo di sfide importanti che Conte vuole affrontare con il suo bomber. "Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se è a rischio per la Samp - ha detto il tecnico nerazzurro nel post gara - Lo abbiamo tolto subito, non penso si tratti di nulla di grave".