Inter, Lukaku scalpita: dalla panchina contro il Viktoria Plzen

Inzaghi pronto a dare una ventina di minuti al belga, che rientra dopo due mesi. Passi avanti per il ritorno di Brozovic

© Getty Images Il focus dell'Inter contro il Viktoria Plzen sarà chiaramente finalizzato a un successo che vorrebbe dire ottavi di Champions League ma parte dei riflettori di San Siro saranno puntati anche sulla panchina nerazzurra dove - salvo sorprese - si rivedrà Romelu Lukaku. Proprio domani saranno due mesi dall'infortunio del belga, che ha costretto Simone Inzaghi a chiedere gli straordinari alla coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko visti anche gli stop and go di Correa. L'assenza del numero 9 nerazzurro è andata oltre ogni previsione pessimista ma anche ieri l'attaccante ha lavorato interamente col gruppo, convincendo il tecnico a convocarlo e auspicabilmente fargli riassaggiare il campo per qualche minuto.

BENTORNATO LUKAKU - Il flessore della coscia sinistra ha fatto perdere a Lukaku ben dodici partite tra campionato e Champions League, per questo il giocatore viene raccontato dalla Pinetina come impaziente di dare una mano ai compagni. Compito dello staff medico e di Inzaghi è stato quello di mordere un po' il freno, non rischiare rientri che potessero compromettere il 2022 e convincere Romelu per un ritorno con le cautele del caso. Ma ora l'occasione è arrivata, la convocazione per il Viktoria Plzen sembra scontata e l'idea è dargli quei 15-20 minuti fondamentali per ritrovare il ritmo in vista di un impiego più massiccio e concreto contro Sampdoria, Bayern Monaco e Juventus.

RESTA SOLO BROZO - Buone notizie anche da Marcelo Brozovic, il cui rientro ufficioso resta sempre fissato per il 6 novembre, all'Allianz Stadium. Ma il centrocampista negli ultimi giorni sta dando segnali sempre più positivi tanto da pensare che il croato potrebbe strappare una convocazione già per il Bayern Monaco. Anche in questo caso, nessuna fretta comunque: la soluzione di Calhanoglu regista e l'integrazione di Mkhitaryan nei meccanismi di centrocampo consente Inzaghi di non avere l'ansia di disporre a stretto giro di posta del suo faro in mediana.