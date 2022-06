Inter, Lukaku: "Un'emozione forte, spero ora di fare anche meglio di prima"

IL RITORNO

L'attaccante belga alla tv ufficiale nerazzurra: "Ringrazio i miei compagni, hanno spinto tanto per il mio ritorno"

Un ringraziamento a vecchi e nuovi compagni: "Li ringrazio tutti perché io volevo tornare qui, ma anche loro hanno spinto tanto per il mio ritorno. Devo ringraziarli perché per me sono come una famiglia: sono miei fratelli".











Bentornato Romelu, che emozione provi nel tornare all'Inter?

"È un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto un anno fa con questa squadra sia stata una bella storia. Per la squadra, per i tifosi e anche per me personalmente. L’Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima".

Sei stato molto tempo con il Presidente: avete parlato molto e vi siete abbracciati. Sembravate molto felici, com'è stato rivederlo?

"Abbiamo parlato di tante cose: di come sembrava impossibile per me tornare qui, ma ce l’abbiamo fatta e per questo devo ringraziare anche lui che ha continuato a spingere e a credere che era possibile. Alla fine ci siamo riusciti, sono molto contento".

Ritrovi anche una città che ti ha accolto e in cui ti sei integrato alla perfezione: com’è essere di nuovo a Milano?

"È come tornare a casa. Penso che a Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene grazie alla gente, ai tifosi e ai miei compagni. Dal primo giorno quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato tanto, sono veramente contento. Non ho neanche lasciato casa mia quando sono andato in Inghilterra, a dimostrazione di quanto sia contento di tornare qui. Adesso voglio solo rivedere i ragazzi in campo".

Cosa ti ha convinto a tornare in nerazzurro?

"L'affetto dei tifosi e dei miei compagni, ma anche l’opportunità di lavorare con il mister. Sono rimasto in contatto con lui per tutta la stagione scorsa. Penso che il mister stia facendo bene con la squadra: io voglio contribuire e fare bene per questa società".

L’anno scorso hai assaggiato i metodi di lavoro di Simone Inzaghi: quanta voglia c’è di lavorare con lui?

"Tanta, perché ho visto la squadra che ha giocato a grandi livelli l’anno scorso. Mi è dispiaciuto che non siano riusciti a vincere lo Scudetto, ma hanno vinto 2 trofei veramente importanti. Tanti giocatori sono cresciuti in modo importante, dobbiamo continuare così. Adesso siamo nella posizione di lanciare una sfida a tutti gli altri: vogliamo preparare bene la nuova stagione e continuare il percorso che stiamo facendo"

Hai già sentito qualcuno dei tuoi vecchi e nuovi compagni?

"La maggioranza, praticamente tutti. Li ringrazio tutti perché io volevo tornare qui, ma anche loro hanno spinto tanto per il mio ritorno. Devo ringraziarli perché per me sono come una famiglia: sono miei fratelli".

95 presenze e 64 gol con l’Inter: la tua nuova avventura nerazzurra riparte da questi numeri.

"Non sono un individualista, penso sempre alla squadra. Voglio che l’Inter vinca: farò tutto il possibile sia in allenamento sia in campo per far vincere l’Inter".

Hai un messaggio per i tifosi nerazzurri, che sono pronti a vederti di nuovo a San Siro?

"Sono contento di tornare qui: darò tutto ogni giorno per far felici di nuovo i tifosi e i miei compagni".