Inter, Lukaku: "Serie A complicata ma noi abbiamo fame di risultati"

Romelu Lukaku ripone tanta fiducia nell'Inter, che resta concentrata sull'obiettivo scudetto: "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto uno step successivo in questa stagione. Io in particolare mi sento bene". L'attaccante belga descrive così la Serie A: "Un campionato complicato, sei sempre messo alla prova: ogni partita è un test diverso. I difensori e Handanovic stiamo facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva".

Getty Images