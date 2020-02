Inter, Lukaku: "Rispetto Ibrahimovic, emozionante segnare nel derby"

ESCLUSIVA TIKI TAKA

Romelu Lukaku prepara il bis nel derby dopo il gol all'andata: "È stata un'emozione grande segnare contro il Milan perché per me è sempre stato un sogno giocare nell'Inter". Nell'estratto inedito dell'intervista a Tiki Taka, l'attaccante belga dipinge un bel ritratto di Ibrahimovic: "Un grande campione, lo rispetto. Ai tempi del Manchester United mi sono potuto allenare ogni giorno con lui, per me era la cosa più bella". Ibra e derby nel mirino: parola di Lukaku a Vieri

Lukaku ricorda: "Un grande professionista, normale che faccia ancora belle cose a 38 anni. Uno che lavora tanto, mi consigliava sempre quando giocavamo insieme". Infine, un ricordo nerazzurro di quando era bambino: "La prima finale che ho visto è stata Inter-Lazio (Coppa Uefa, ndr), avevo l'ambizione di giocare in Italia e in nerazzurro". In quella partità segnò Ronaldo: "Per me sta lassù (e fa il segno con la mano, ndr)".