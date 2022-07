Inter-Lukaku, l'avvocato Ledure: "Romelu si è ridotto lo stipendio ma non di un terzo"

PARLA LEDURE

L'uomo di fiducia del belga: "Senza il cambio di proprietà del Chelsea non credo si sarebbe fatto l'affare"

L'avvocato Sébastien Ledure, legale di fiducia di Romelu Lukaku, ha parlato al quotidiano belga La Libre svelando diversi retroscena dell'affare che ha riportato il belga all'Inter: "Senza il cambio di proprietà del Chelsea non credo che l'operazione sarebbe stata fatta, i rapporti tra gli ex dirigenti Blues e quelli nerazzurri erano molto tesi dalla cessione del giocatore dello scorso anno. Senza la guerra in Ucraina quindi niente Lukaku-Inter? Forse sì ma magari avremmo comunque trovato una soluzione anche se sarebbe stato ancora più difficile". © instagram

Ledure parla poi della riduzione d'ingaggio accettata da Lukaku pur di rivestire la maglia interista: "Ho letto che si è tagliato lo stipendio di un terzo o della metà, non è vero. Sarà il giocatore più pagato della Serie A e tutte e tre le parti hanno dovuto trovare un compromesso. Gli 8 milioni per il prestito sono un prezzo corretto? È in linea con i prezzi di un prestito". A fine stagione l'attaccante tornerà al Chelsea? "Romelu ha altri tre anni di contratto con gli inglesi ma nessuno può dire nulla al riguardo".

Sul rapporto con Simone Inzaghi: "Tanti grandi club avrebbero voluto Lukaku ma mai trattative serie perché lui ha deciso molto presto di tornare all'Inter. Ha parlato più volte con Inzaghi, come aveva fatto con Conte prima di firmare per l'Inter nel 2019, per assicurarsi di essere sulla stessa linea di pensiero". E a proposito dell'intervista dello scorso dicembre, quando si era capito che avesse voglia di tornare a Milano: "Un'iniziativa presa da lui e che probabilmente non rifarebbe perché ha avuto conseguenze sulla stagione, appesantendo l'ambiente lavorativo".