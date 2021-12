Inter, il messaggio di Lukaku ai tifosi: "Scusate, spero nel profondo di tornare"

L'INTERVISTA

L’attaccante del Chelsea a sorpresa: “È arrivato il tempo di parlare, non dovevo andarmene così”

L’Inter nel cuore di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che al Chelsea sta trovando meno spazio del previsto e che vive un rapporto difficile col tecnico Tuchel, non ha affatto dimenticato i colori nerazzurri e lo confessa in un’intervista a cuore aperto ai microfoni di Sky Sport: “Non era il momento di andarmene, non dovevo farlo così – ha detto - chiedo scusa ai tifosi, spero nel profondo del cuore di tornare per vincere ancora”. Getty Images

“È arrivato il momento di parlare – continua l’attaccante belga – non era il momento giusto per andarmene, non dovevo farlo così. Avrei dovuto prima parlare con i tifosi. Ho l’Inter nel cuore e tornerò a giocare lì, sono innamorato dell’Italia”.

Infine, per rimarcare il concetto, un messaggio diretto ai sostenitori nerazzurri: “Prima di tutto voglio chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, dovevo andarmene in un altro modo e spiegarvi. Quello che avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio rimarranno per sempre nella mia vita. Spero nel profondo del cuore di tornare all’Inter, ma non a fine carriera, voglio tornare quando sarò ancora ad alti livelli per provare a vincere di più”.

Parole che di sicuro fanno piacere ai tifosi dell’Inter, ma per dovere di cronaca bisogna sottolineare che, volontà del giocatore a parte, un suo ritorno a Milano sembra al momento impossibile: il Chelsea lo pagò 115 milioni, ha un ingaggio da oltre 12 milioni l’anno e il suo contratto scade nel 2026.

