Inter, tegola Lukaku: risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale

Nuovo stop per l'attaccante belga, che era appena rientrato: salterà Bayern Monaco e Juventus, poi verrà rivalutato

© Getty Images Non c'è pace per Romelu Lukaku: l'attaccante belga era appena rientrato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra ed è nuovamente costretto a fermarsi per un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della stessa coscia. Simone Inzaghi lo perde dunque per il Bayern Monaco e quasi sicuramente per la Juventus, l'Inter fa sapere che le condizioni di Lukaku saranno rivalutate tra qualche giorno: concreta la possibilità che per lui la prima parte di stagione sia già finita.

Il ritorno in nerazzurro sin qui è stato a dir poco una delusione per Big Rom: solo cinque le presenze, quattro in Serie A e una in Champions League, contro il Viktoria Plzen quando aveva ritrovato il gol dopo due mesi di assenza. E pensare che l'inizio della stagione era coinciso con un gol al Lecce alla prima giornata, dopo la Lazio il problema al flessore che lo ha tenuto fuori 60 giorni per un totale di 12 partite saltate.

Il rientro appunto in Champions, mercoledì scorso, bagnato dal gol del 4-0 e altri 22 minuti sabato contro la Sampdoria. Inzaghi pensava di aver ritrovato il suo riferimento offensivo, a cui avrebbe voluto dare altri minuti contro il Bayern Monaco per poi impiegarlo da titolare contro la Juventus. Niente di tutto questo, toccherà ancora a Lautaro Martinez, Dzeko e Correa trascinare l'attacco interista sperando che da gennaio in poi Lukaku ritrovi definitivamente la salute e la forma necessaria per una seconda parte di stagione da protagonista.

Anche il Belgio è preoccupato, uno stop del genere a un mese dai Mondiali non promette nulla di buono visto che l'arto interessato è lo stesso dell'infortunio di agosto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche il ct Martinez è interessato.