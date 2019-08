Inter, Lukaku ha già conquistato tutti: "E' impressionante"

Romelu Lukaku è senza ombra di dubbio l'uomo del momento in casa Inter. L'attaccante belga, costato 65 milioni più 10 di bonus, ha conquistato da subito il cuore dei tifosi nerazzurri, che stanno prendendo d'assalto la maglia numero 9, appartenuta per anni a Mauro Icardi e ora saldamente nelle mani di Big Rom. L'ex Manchester United, accolto come un re al suo arrivo a Malpensa, ha debuttato con il Biscione in amichevole contro la Virtus Begamo segnando quattro gol. Una presentazione mica male.