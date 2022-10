Inter, Lukaku: "Grande partita ragazzi, continuiamo così"

© Getty Images

Domenica potrebbe essere il giorno del rientro, a quasi 50 giorni dallo stop per una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Romelu Lukaku si scalda per tornare a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi nella gara delle 12.30 a San Siro contro la Salernitana. "C'è speranza per Lukaku e Correa, meno per Brozovic. Sono tre giocatori molto importanti che ci possono dare una mano", ha detto il tecnico nerazzurro dopo il pareggio contro il Barcellona. Intanto Big Rom ha vissuto 'intensamente' la notte del Camp Nou, sostenendo i compagni sui social: "Grande partita ragazzi. Continuiamo così", ha scritto nelle storie di Instagram, dopo aver stretto 'simbolicamente' la mano a Lautaro Martinez e a Gosens per i gol.