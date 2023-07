Inter, la Curva Nord durissima con Lukaku: "Non sei uomo, pugnali come Bruto"

INTER

Gli ultras nerazzurri scaricano definitivamente il belga: "Ci hai tradito, vile mercenario da quattro soldi"

La Curva Nord dell'Inter scarica in maniera netta e definitiva Romelu Lukaku, dopo la fine delle discussioni per il suo rientro dal Chelsea e le voci di una trattativa per il passaggio alla Juventus. Il tifo organizzato nerazzurro ha infatti diffuso un durissimo comunicato contro quello che è stato per tre stagioni uno degli idoli di San Siro: "Hai tradito tutti noi, ci hai pugnalato come il miglior Bruto - il messaggio -. Ora come un vile mercenario da quattro soldi di vendi al miglior offerente, prima di essere campioni bisogna essere uomini e tu non lo sei".

IL COMUNICATO DELLA NORD

"Chi ti ha tradito tornerà a farlo. Non perché ci prova gusto, ma perché è nella sua indole. Già perché tu, Romelu, hai tradito tutti noi. Noi che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Noi che ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso (il riferimento è ai fatti di Juve-Inter di Coppa Italia, ndr). Ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita e ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere campioni bisogna essere uomini e tu non lo sei. Lukaku, addio infame".

