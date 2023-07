In Inghilterra: Lukaku martedì a Londra, due settimane per dire sì alla Juventus

DALL'INGHILTERRA

Secondo il Telegraph l'attaccante belga tornerà al Chelsea con un giorno di ritardo e si allenerà da solo, accordo coi bianconeri da chiudere mentre la squadra è in USA

Nuovo aggiornamento del 'caso Lukaku' dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Telegraph, dopo la rottura con l'Inter l'attaccante belga di proprietà del Chelsea tornerà nella giornata di martedì a Londra, con un giorno di ritardo sul previsto, dopo la partenza della squadra inglese lunedì per la tourneé americana. In attesa di trovare una sistemazione, che a questo punto scrive il quotidiano inglese è probabile sia la Juventus, Big Rom si allenerà da solo e avrà circa due settimane per aspettare i bianconeri.

Vedi anche Mercato Inter, Il tradimento di Lukaku non ha sorpreso i compagni: "Fa tutto ciò che gli dice la madre" Il Chelsea infatti avrebbe voluto concludere la cessione di Lukaku già entro questo weekend, ma l'improvviso dietrofront del belga ha cambiato i piani e ora l'attaccante avrà a disposizione il tempo della tourneé dei Blues, che non vogliono avere il problema in casa, per chiudere l'accordo con la Juve.

Juve che però prima dovrebbe vendere Vlahovic, anche se secondo il quotidiano la cessione del serbo prima dell'affondo su Lukaku non sarebbe una condizione imperativa.

Intanto Roc Nation, che oggi ha fatto discutere per una storia Instagram del suo presidente Michael Yormark ("Basta fake news. Focalizzati sui fatti e sulla verità"), continuerà a lavorare con l'avvocato Ledure e con la famiglia di Lukaku nonostante le voci su una possibile rottura per trovare al belga la sistemazione migliore. Che probabilmente sarà la Juve.