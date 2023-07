Manovre bianconere

L'attaccante belga è ritenuto fondamentale dal tecnico per impatto fisico e capacità nello spaccare le difese in accelerazione

© Getty Images Massimiliano Allegri ha deciso: vuole Romelu Lukaku. L'allenatore livornese è colui che ha richiesto esplicitamente l'acquisto di Big Rom ed è disposto a sacrificare asset di valore pur di averlo al centro dell'attacco. Tra questi, ovviamente, anche Vlahovic con cui non è mai scoppiato l'amore: il serbo non soddisfa le pretese di Allegri, che vuole un attaccante capace di fare reparto da solo contro intere difese.

Nella mente di Max Romelu è lo sfogo di una manovra offensiva rapida e che non disdegna la ricerca della punta con palloni lunghi: Lukaku, 194 centimetri per circa 95 chili, è tra i giocatori più dominanti in Europa. I suoi strappi hanno fatto la fortuna dell'Inter di Conte, che però giocava in maniera geometricamente più precisa dell'ultima Juventus di Allegri: le uscite a tutta velocità palla a terra e gli assalti in massa all'area avversaria gestiti dallo stesso Lukaku che concluse la stagione 2020-2021 con più di 10 assist non sono nel playbook tipico delle ultime versioni dei bianconeri. Nulla toglie però che un tecnico capace come Allegri le inserisca per favorire l'adattamento del belga, o che studi nuovi metodi per sfruttare la sua assoluta prepotenza fisica.

Con Vlahovic il rapporto non è stato dei migliori: caratteri complicati e diversi, l'inserimento del serbo nella Juventus non è andato bene nonostante assoluti lampi di classe messi in mostra. Per Allegri, quindi, il classe 2000 è cedibile: il Psg lo vuole, la richiesta della Juve è altissima e il giocatore sarebbe disposto a trasferirsi subito alla corte di Luis Enrique. L'affare si può fare, la Juventus vuole 90 milioni di euro e Max ha già fatto la sua scelta: Lukaku sarà il suo bomber. Ora la palla passa a Giuntoli e la dirigenza bianconera che dovranno portare a termine una doppia operazione cessione-acquisto complessa per prezzo e valore dei giocatori in ballo.