Inter, Lukaku ancora ai box: settimana prossima il rientro in gruppo

Per il belga controlli medici fra qualche giorno. Brozovic punta Bayern e Juve

© Getty Images Romelo Lukaku ancora ai box. L'attaccante dell'Inter si sottoporrà a dei controlli medici a inizio settimana e poi, con ogni probabilità, potrà tornare ad allenarsi con i compagni in gruppo. Il bomber belga è fermo dal 28 agosto quando ha rimediato la distrazione dei flessori della coscia sinistra e dovrà saltare anche la partita con la Salernitana di domenica. Correa, invece, ci sarà: l'argentino si è allenato regolarmente con il gruppo e ha recuperato dal fastidio al ginocchio.

Sono più lunghi, invece, i tempi di recupero per Marcelo Brozovic. Il croato punta a rientrare con l'Inter prima di partire per il Mondiale. All'inizio della prossima settimana si sottoporrà a nuovi esami per la lesione ai flessori della coscia infortunata e la speranza di Inzaghi è quella di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Bayern Monaco e magari schierarlo titolare nella successiva gara contro la Juve.