Inter-Lugano 5-0: Lautaro-Lukaku in gol, buon esordio di Hakimi

PRIMO TEST

INTER-LUGANO 5-0 (4' Dalbert, 36' aut. Kecskes, 36' e 43' Lautaro, 2' st rig. Lukaku)

FINE PARTITA

42' Anche Salcedo prova ad entrare nel tabellino dei marcatori ma il destro da fuori area viene parato

33' Covilo colpisce di testa da angolo, pallone oltre la traversa

25' Ci prova anche Lukaku da fuori area, sinistro alto

18' Spunto di Perisic ma il tiro esce a lato

13' Ardaiz, sinistro dal limite facilmente parato da Radu

11' Lukaku difende palla, dribbla l'avversario e tira ma la conclusione, centrale, è respinta

2' GOL INTER Entra Lukaku, subito in gol: conquista un rigore e lo segna

Conte rivolta la formazione: dentro Radu, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Young, Nainggolan, Brozovic, Eriksen, Perisic, Salcedo e Lukaku.

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

44' Sabbatini dal limite vicinissimo al gol: il mancino, leggermente deviato, vicinissimo al palo

43' GOL INTER Funziona ancora l'asse Sanchez-Lautaro, doppietta per l'argentino

41' Buona occasione per Sensi ma il tiro è troppo debole, facile per Osigwe Ogenna

40' Bella conclusione di sinistro di Guidotti, non lontano l'incrocio dei pali

36' GOL INTER Sanchez ruba palla a centrocampo, si invola verso l'area, serve a Lautaro Martinez che segna col destro

36' GOL INTER Ancora Hakimi sulla destra, il tiro-cross viene deviato da Kecskes nella propria porta

34' Punizione di Lovric, il destro non troppo lontano dal palo alla sinistra di Handanovic

21' Sostituzione Inter: fuori Barella (contusione alla spalla destra), entra Agoumé

16' Ancora pericoloso Hakimi ma il cross dalla destra viene respinto dalla difesa svizzera

15' Svizzeri pericolosi: il sinistro di Bottani colpisce il palo

11' Occasione per Gerndt, Handanovic sulla traiettoria, la palla fuori di poco

4' GOL INTER Percussione di Hakimi sulla destra, tiro respinto dal portiere e poi messo in porta facilmente da Dalbert

2' Sanchez pescato in fuorigioco sul lancio di Skriniar

Calcio d'inizio!

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Dalbert; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

Lugano (4-2-3-1): Osigwe Ogenna; Lavanchy, Guerrero, Kecskes, Maric; Sabbatini, Bottani; Guidotti, Lovric, Holender; Gerndt. All. Jacobacci