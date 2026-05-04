Lautaro Martinez: "Non era facile ripartire dopo aver perso tutto"

Lautaro Martinez parte da lontano per spiegare cosa significa aver vinto con l'Inter il terzo scudetto della sua carriera. "Quello che ho detto al Mondiale per Club è quello che sentivo in quel momento. Ho visto cose che non mi sono piaciute e l'ho detto, non era certo programmata. Oggi è tutta felicità, è tutto il lavoro fatto. Abbiamo sofferto tanto, non era semplice ripartire dopo la stagione scorsa, che è stata molto dura perché abbiamo perso tutto. Magari all'inizio non ci davano così tanto favoriti ma abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a fare qualcosa di importante", le parole del capitano nerazzurro