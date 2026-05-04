SCUDETTO INTER

Lautaro Martinez: "Non era facile ripartire dopo aver perso tutto"

Il capitano nerazzurro festeggia il suo terzo campionato: "Quando vinci devi continuare a vincere"

04 Mag 2026 - 00:53
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Lautaro Martinez parte da lontano per spiegare cosa significa aver vinto con l'Inter il terzo scudetto della sua carriera. "Quello che ho detto al Mondiale per Club è quello che sentivo in quel momento. Ho visto cose che non mi sono piaciute e l'ho detto, non era certo programmata. Oggi è tutta felicità, è tutto il lavoro fatto. Abbiamo sofferto tanto, non era semplice ripartire dopo la stagione scorsa, che è stata molto dura perché abbiamo perso tutto. Magari all'inizio non ci davano così tanto favoriti ma abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a fare qualcosa di importante", le parole del capitano nerazzurro

"Facciamo calcio offensivo? Sicuramente sì. Stiamo facendo un lavoro importante da tanti anni, abbiamo fatto due finali di Champions. Dobbiamo continuare su questa strada perché quando vinci devi continuare a vincere. In un campionato equilibrato come questo, siamo riusciti a fare lo sprint finale in maniera corretta e giusta. Il gruppo è stato la cosa più importante", ha aggiunto.

Su Chivu: "Ha portato nuove energie, entusiasmo. Anche con Simone abbiamo fatto quattro anni impressionanti, quest'anno ci serviva magari un cambio d'aria perché era scritto così. Dopo quella finale è arrivato il mister e ci ha dato nuove energie, dentro al gruppo ha portato il sorriso a tutti, anche in allenamento. Spazio in bacheca? Lo spazio si fa sempre, quando vinci la cosa più importante è voler continuare a vincere. Questa è la mia mentalità ed è la mentalità dell'Inter, sono felice e orgoglioso di vestire questa maglia".

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