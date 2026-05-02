COMO-NAPOLI 0-0

Serie A, Como-Napoli 0-0: Douvikas e Diao sprecano, palo di Politano

Gli uomini di Fabregas fanno la partita ma non concretizzano la mole di gioco prodotta e ora la Roma può superarli. L'esterno azzurro sfiora il gol da tre punti 

02 Mag 2026 - 20:17
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Nella trentacinquesima giornata di Serie A, Como-Napoli finisce 0-0, risultato che avvicina ulteriormente lo Scudetto dell'Inter, ora a un solo punto dal titolo. Al Sinigaglia, i lariani sprecano in avvio con Douvikas, che salta Milinkovic-Savic ma temporeggia e viene fermato sulla linea da Rrahmani, e Diao, murato in uscita dal portiere dei campani. Nel finale, però, sono gli ospiti a sprecare con un sinistro in area di McTominay e sfortunati dopo il palo colpito dal sinistro a giro di Politano. Conte resta momentaneamente a +8 sul quinto posto, ma lunedì la Roma può portarsi a -6 e scavalcare pure la formazione di Fabregas, che non è ancora sicura dell'Europa.

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LA PARTITA

Un punto che serve più a Conte che a Fabregas, il cui sogno Champions rischia di spegnersi in modo definitivo: questo, in sintesi, lo 0-0 del Sinigaglia. In avvio, il Napoli è più pericoloso con Alisson, ma la prima vera occasione capita sui piedi di Douvikas: il greco salta Milinkovic-Savic in uscita, ma perde due tempi di gioco per metterla dentro e alla fine Rrahmani salva di piede sulla linea. I lariani avranno, al 30', un'altra occasione clamorosa, stavolta con Diao, che spara addosso al portiere dei campani. Nico Paz ci prova su punizione ma manda alto, mentre la formazione di Conte ci prova con un sinistro di Politano sopra la traversa: all'intervallo è 0-0.
Nella ripresa, entra Anguissa al posto di uno spento De Bruyne, ma la partita fatica a decollare. Lo fa poco prima dei cambi all'80' (Spinazzola per i campani, Morata, Moreno e Rodriguez per i lariani), perché McTominay controlla un gran pallone ma col sinistro la manda sull'esterno della rete, poi all'85' Politano centra un palo clamoroso col sinistro dal limite. Non succede altro: finisce 0-0 e va meglio al Napoli, che resta a +8 sul quinto posto in attesa di Roma-Fiorentina. Fabregas, invece, rischia di scivolare addirittura a -5 dalla Juventus, impegnata col già retrocesso Verona allo Stadium: il sogno Champions sta per diventare impossibile. Si avvicina ancora di più lo Scudetto dell'Inter: ai nerazzurri basterà il pareggio col Parma per conquistare il ventunesimo titolo.

IL TABELLINO
COMO-NAPOLI 0-0

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (35' st Moreno); Perrone, da Cunha (41' st S. Roberto); Diao (41' st Vojvoda), Nico Paz, Baturina (35' st Rodriguez); Douvikas (35' st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kühn, Van der Brempt. All.: Fabregas
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (35' st Spinazzola), Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne (41' st Anguissa), Alisson; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Ramon (C), Fabregas (C), Politano (N

OPTA FACTS

  • Nessuna squadra ha pareggiato più match con il risultato di 0-0 in questa stagione nei cinque principali campionati europei rispetto al Como: sei, come Cremonese, Crystal Palace, Hellas Verona e Parma.
  • Solo nel 1986/87 (11) e nel 1984/85 (10) il Como ha collezionato più 0-0 in una singola stagione di Serie A rispetto al torneo in corso (sei).
  • Il Napoli ha pareggiato una trasferta di Serie A con il risultato di 0-0 per la prima volta dal 18 maggio 2025: al Tardini contro il Parma in quel caso.
  • Il Como (1V, 2N) è rimasto imbattuto per tre partite consecutive contro il Napoli in Serie A per la prima volta nella sua storia.
  • Dopo l’1-1 contro il Parma, il Napoli ha pareggiato due trasferte di fila di Serie A per la prima volta nel torneo in corso e, più in particolare, per la prima volta dal marzo-aprile 2025 (vs Venezia e Bologna in quel caso).
  • Il Napoli (2V, 2N) ha evitato la sconfitta per quattro trasferte consecutive per la prima volta dal periodo tra marzo e settembre 2025: sette in quel caso (4V, 3N).
  • Dopo lo 0-0 dell’andata, Como e Napoli hanno impattato due gare consecutive di Serie A senza segnare per la prima volta nella loro storia. Inoltre, i lariani hanno ottenuto due clean sheet consecutivi contro i partenopei per la prima volta nel massimo campionato.
  • Il Como (17) è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet nei cinque principali campionati europei in corso.
  • Il Como ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime se partite di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 11.
  • Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di Serie A, lo stesso numero di clean sheet rispetto alle precedenti 16.
  • Il Napoli, tuttavia, è rimasto a secco di gol in due delle ultime tre partite, tante gare a secco in Serie A quante le precedenti 17.
  • Solo Riccardo Orsolini (otto) e Kenan Yildiz (cinque) hanno colpito più pali di Matteo Politano in questa Serie A (quattro, come Nico Paz e Henrikh Mkhitaryan); il classe 1993 non ne ha mai centrati di più in un singolo torneo (quattro anche nel 2019/20).
  • Tasos Douvikas ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nei cinque principali campionati europei: 52 di queste gare le ha disputate in Liga con la maglia del Celta Vigo e 48 in Serie A con il Como.
  • Amir Rrahmani ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A: le prime 36 con l'Hellas Verona nel 2019/20 e 164 nelle successive sei stagioni con il Napoli.
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