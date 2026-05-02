Serie A, Como-Napoli 0-0: Douvikas e Diao sprecano, palo di Politano

Un punto che serve più a Conte che a Fabregas, il cui sogno Champions rischia di spegnersi in modo definitivo: questo, in sintesi, lo 0-0 del Sinigaglia. In avvio, il Napoli è più pericoloso con Alisson, ma la prima vera occasione capita sui piedi di Douvikas: il greco salta Milinkovic-Savic in uscita, ma perde due tempi di gioco per metterla dentro e alla fine Rrahmani salva di piede sulla linea. I lariani avranno, al 30', un'altra occasione clamorosa, stavolta con Diao, che spara addosso al portiere dei campani. Nico Paz ci prova su punizione ma manda alto, mentre la formazione di Conte ci prova con un sinistro di Politano sopra la traversa: all'intervallo è 0-0.

Nella ripresa, entra Anguissa al posto di uno spento De Bruyne, ma la partita fatica a decollare. Lo fa poco prima dei cambi all'80' (Spinazzola per i campani, Morata, Moreno e Rodriguez per i lariani), perché McTominay controlla un gran pallone ma col sinistro la manda sull'esterno della rete, poi all'85' Politano centra un palo clamoroso col sinistro dal limite. Non succede altro: finisce 0-0 e va meglio al Napoli, che resta a +8 sul quinto posto in attesa di Roma-Fiorentina. Fabregas, invece, rischia di scivolare addirittura a -5 dalla Juventus, impegnata col già retrocesso Verona allo Stadium: il sogno Champions sta per diventare impossibile. Si avvicina ancora di più lo Scudetto dell'Inter: ai nerazzurri basterà il pareggio col Parma per conquistare il ventunesimo titolo.



IL TABELLINO

COMO-NAPOLI 0-0



Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (35' st Moreno); Perrone, da Cunha (41' st S. Roberto); Diao (41' st Vojvoda), Nico Paz, Baturina (35' st Rodriguez); Douvikas (35' st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kühn, Van der Brempt. All.: Fabregas

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (35' st Spinazzola), Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne (41' st Anguissa), Alisson; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Ramon (C), Fabregas (C), Politano (N