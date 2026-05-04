77 anni fa Superga, Gravina: "La storia del Grande Torino va tramandata"

"Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni per non disperdere il patrimonio di valori di una squadra simbolo di rinascita per il Paese e capace di far innamorare milioni di italiani". Nel giorno del 77/o anniversario della tragedia di Superga, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricordato le 31 persone che persero la vita il 4 maggio 1949. Al Museo del Calcio numerosi cimeli tengono vivo il ricordo del Grande Torino: dalla maglia granata di Virgilio Maroso, indossata in occasione della tournée in Brasile nell'estate del 1948, a quella azzurra vestita da Romeo Menti in Nazionale. Sono esposti al Museo del Calcio anche i parastinchi e le sigarette di Aldo Ballarin ritrovati sul luogo della tragedia, la tessera postale di riconoscimento di Valentino Mazzola e la medaglia d'oro alla sua memoria. Per commemorare le vittime della tragedia di Superga, gli Azzurri giocarono per un anno intero con la maglia listata a lutto.