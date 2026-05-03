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Calhanoglu, scudetto da spettatore: e sui social completa il ricamo del secondo trofeo

Il post su Instagram del turco in due puntate: prima e dopo la sfida contro il Parma che ha portato lo scudetto

03 Mag 2026 - 23:51
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È stato costretto a vivere la sfida contro il Parma da spettatore, colpa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. Ma  Hakan Calhanoglu ha fatto partire il suo personale countdown verso la conquista del 21° scudetto dell'Inter, il suo secondo con la maglia nerazzurra dopo quello della stagione 2023/24, prima del match contro i gialloblù: lo ha mostrato attraverso una storia sul suo profilo Instagram.

© instagram

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Poi, a fine partita, un'altra storia col ricamo completato del secondo trofeo.

© instagram

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Dopo lo scudetto sotto con la Coppa Italia e qui per il centrocampista turco parte una personale corsa contro il tempo: vuole essere protagonista in campo nella finale contro la Lazio, in programma il 13 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). 

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