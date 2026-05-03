Calhanoglu, scudetto da spettatore: e sui social completa il ricamo del secondo trofeo

È stato costretto a vivere la sfida contro il Parma da spettatore, colpa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. Ma Hakan Calhanoglu ha fatto partire il suo personale countdown verso la conquista del 21° scudetto dell'Inter, il suo secondo con la maglia nerazzurra dopo quello della stagione 2023/24, prima del match contro i gialloblù: lo ha mostrato attraverso una storia sul suo profilo Instagram.