Inter, l'hashtag dei tifosi per Lukaku: "We love you Rom"

HASHTAG DI TENDENZA

Una stagione da trascinatore, in campo e non solo, i 34 gol che lo hanno messo ai livelli del primo Ronaldo nerazzurro, un nuovo idolo che ha subito fatto dimenticare ai tifosi Icardi. E poi quella sfortunata deviazione in finale di Europa League, decisiva ai fini della vittoria del Siviglia, che ha fatto finire in modo amaro l'annata dell'Inter. Romelu Lukaku sembrava aver accusato il colpo: dopo aver disertato la cerimonia di premiazione per il secondo posto, non si era fatto neanche più sentire sui social network. Fino ad oggi, quando un hashtag creato dai tifosi nerazzurri ha rotto il silenzio dell'attaccante: "Tornerò a combattere. Grazie, forza Inter".

Questo il pensiero di Lukaku su Twitter: "Grazie per quello che avete fatto, quest'anno siamo cresciuti molto come squadra, è un onore rappresentare un club che amo sin da quando ero bambino. Quello che è successo (in Europa League, ndr) mi ha abbattuto, è vero, ma mi rialzerò. Niente è mai stato facile nella mia vita e quell'episodio mi renderà più forte. Una cosa è sicura: l'Inter non è morta, miglioreremo ancora! Siamo uniti e stiamo andando nella giusta direzione. Torneremo, sempre forza Inter".

In giornata era nata spontanea un'iniziativa dei tifosi interisti su Twitter, l'hashtag 'weloveyouRom', ti amiamo Romelu: un modo per tirare su di morale l'attaccante belga, per fargli capire che la gente nerazzurra è con lui, che nessuno gli imputa la sconfitta ma anzi gli riconosce un'annata straordinaria. L'hashtag social, in tendenza tutto il giorno su Twitter, è arrivato sino all'account ufficiale dell'Inter che nel pomeriggio ha fatto un post tanto semplice quanto significativo: l'hashtag weloveyouRom, il tag al profilo di Lukaku e una sua foto mentre esulta.