Inter, Lukaku fa 34 ed eguaglia il Fenomeno Ronaldo ma finale amarissima

CHE BOMBER

Lukaku come il Fenomeno. Con il gol realizzato al Siviglia su rigore dopo 5' nella finale di Europa League a Colonia, l'attaccante belga tocca quota 34 gol in stagione (in 51 gare) eguagliando Ronaldo nella sua prima stagione all'Inter (1997-98). Il brasiliano realizzò la sua 34.a rete proprio in occasione della finale di Coppa Uefa al Parco dei Principi di Parigi contro la Lazio, quando mise la firma sul terzo gol che chiuse la partita. Per Lukaku invece finale amarissima, con la sfortunata deviazione sul gol vittoria di Diego Carlos.

Per Lukaku, nel dettaglio, sette gol in Europa League, 23 in Serie A, due centri in Champions League e due in Coppa Italia nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter.