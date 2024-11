Inter, Lautaro: "Zero recupero nel primo tempo, sette minuti nel secondo: questo fa rabbia"

Il gol ritrovato a San Siro e i tre punti conquistati contro il Venezia dopo lo spavento al 97esimo. Ma a fine partita c'è sicuramente molta più rabbia che non soddisfazione per capitan Lautaro: "Primo tempo zero minuti di recupero con il gioco tanto fermo e nel secondo tempo 7 minuti di recupero" ha sbottato l'argentino. Secondo me, per andare avanti, dobbiamo migliorare tutti. Altrimenti il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Questo fa rabbia. Se vogliamo un calcio migliore, tutti dobbiamo fare del nostro. Scusate, sono troppo agitato. Poi certo, noi dobbiamo chiudere prima le partite, è successo già con la Juve. Siamo consapevoli di questo. Il campionato è lungo ma dobbiamo crescere ancora in questi dettagli". A questo, però, si somma anche la legittima soddisfazione per il gol ritrovato a San Siro: “Sì, era ora. Però come dico sempre lavoro per la squadra. Ho sbagliato due gol nel primo tempo ma poi questo è servito per vincere”.