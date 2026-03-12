Roma, Cristante: "Ottima reazione, alla fine potevamo anche vincere"

"La partita è stata tosta, non era facile recuperare palloni. Abbiamo reagito bene dopo il gol e alla fine potevamo anche vincere". Così Bryan Cristante dopo il pareggio in casa del Bologna negli ottavi di Europa League. "Adesso vengono tutte a prenderci alti, non è facile trovare spazi davanti anche a causa delle poche rotazioni che abbiamo davanti - ha proseguito il centrocampista a Sky Sport -. La partita è stata bloccata a lungo, nel finale i ritmi sono scesi".