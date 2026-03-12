Roma, Cristante: "Ottima reazione, alla fine potevamo anche vincere"

12 Mar 2026 - 20:50

"La partita è stata tosta, non era facile recuperare palloni. Abbiamo reagito bene dopo il gol e alla fine potevamo anche vincere". Così Bryan Cristante dopo il pareggio in casa del Bologna negli ottavi di Europa League. "Adesso vengono tutte a prenderci alti, non è facile trovare spazi davanti anche a causa delle poche rotazioni che abbiamo davanti - ha proseguito il centrocampista a Sky Sport -. La partita è stata bloccata a lungo, nel finale i ritmi sono scesi".

22:07
Bernardeschi dopo il gol in Europa: "Il pensiero alla Nazionale c'è sempre"
21:59
Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"
21:53
Roma, Svilar: "Risultato positivo, al ritorno ci sarà da lottare"
21:37
Il pari della Roma fa arrabbiare il Bologna, Castro: "Freuler prende una botta, doveva vederlo"
20:58
Pobega: "C'è delusione, ma è solo il primo tempo. A Roma zero errori"