Lazio: Cataldi out col Milan, Romagnoli e Basic sperano

La Lazio viaggia spedita verso il match di domenica sera contro il Milan. I biancocelesti, che contro i rossoneri riavranno il proprio pubblico sugli spalti dell'Olimpico, dovranno però fare a meno di Danilo Cataldi. Il centrocampista, infatti, ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro, come evidenziato dagli esami ai quali è stato sottoposto, e sarà out per l'impegno contro la squadra di Allegri.