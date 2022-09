Inter: Lautaro rompe il digiuno in Nazionale e Lukaku si scalda per la Roma

INTER

Il Toro a segno con l'Argentina contro l'Honduras dopo quasi un mese senza reti, Big Rom è pronto a tornare. Calhanoglu più indietro

© Getty Images Buone notizie per Simone Inzaghi da oltreoceano e da Appiano in vista della ripresa del campionato, quando l'Inter affronterà la Roma dell'ex Mourinho in un San Siro che si preannuncia sold-out (sabato 1 ottobre alle 18). L'aria della Nazionale ha ricaricato Lautaro Martinez, che ha rotto il digiuno con il gol lungo quasi un mese: il Toro ha aperto le marcature nel 3-0 della sua Argentina nell'amichevole di Miami contro l'Honduras, ritrovando la gioia di segnare che mancava dal 30 agosto contro la Cremonese in campionato (in settembre 5 partite con zero gol e zero assist).

Alla Pinetina intanto Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo e aiutare la squadra a risollevarsi dopo le ultime battute di arresto, con già tre sconfitte nelle prime sette giornate di campionato. L'attaccante belga continua nel lavoro personalizzato sul campo, ma con sempre maggiore intensità. E prima di ricominciare a lavorare in gruppo nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare che la distrazione ai flessori della coscia sinistra sia stata completamente assorbita ed evitare dolorose ricadute. Le sensazioni sono comunque buone e Big Rom non dovrebbe mancare all'appuntamento contro la Roma.

Più cautela per quanto riguarda Calhanoglu, reduce da una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra come il compagno di squadra. Nell'ultimo allenamento il centrocampista tutto ha svolto lavoro personalizzato sul campo: sta bruciando i tempi di recupero e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se ce la farà a stringere i denti ed esserci per la sfida con i giallorossi. Più probabile che si riveda con il Barcellona in Champions League tre giorni dopo.