Inter, la Curva Nord contro Zhang: "Vattene"

© facebook

"Zhang vattene". Così la Curva Nord, tifoseria organizzata dell'Inter, ha deciso di continuare la contestazione alla società e principalmente alla proprietà. Sui social, infatti, gli ultras hanno postato un muro nerazzurro con la scritta che non lascia spazio a dubbi. Il proprietario cinese è in trattativa per vendere il club, stanco anche dei continui attacchi dei tifosi. Valutazione di 1,2 miliardi di euro: troppi per chiunque, al momento.