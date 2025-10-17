Inter: Lautaro oltre la stanchezza e il fuso orario, Bonny al suo fianco

Certezza Lautaro per l'Inter che sabato sera all'Olimpico affronterà la Roma capolista dell'ex Gasperini. Rientrato dagli impegni con l'Argentina con un volo privato del club nerazzurro decollato dalla Florida poco dopo la doppietta nel 6-0 a Portorico, giovedì il capitano era già alla Pinetina dove ha ripreso ad allenarsi, sfidando stanchezza e fuso orario. Lautaro non vuole perdersi la sfida contro la miglior difesa del campionato, lui padrone del miglior attacco della Serie A. Chi al suo fianco? Con Thuram al lavoro per recuperare dall'infortunio muscolare e che punta al rientro nella sfida del 25 ottobre a Napoli contro i campioni d'Italia, il favorito è Bonny: rispetto a Pio Esposito, impegnato con gli azzurri, durante la sosta per le Nazionali il francese ha lavorato alla Pinetina con Chivu. Per quanto riguarda il resto della formazione, ci sarà Acerbi al centro della difesa con Akanji e Bastoni. A centrocampo le fasce saranno di Dumfries e Dimarco, con Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo.