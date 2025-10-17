Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO ROMA-INTER

Inter: Lautaro oltre la stanchezza e il fuso orario, Bonny al suo fianco

Il capitano, rientrato all'ultimo dagli impegni con l'Argentina, pronto per la sfida dell'Olimpico. Il francese più di Pio 

17 Ott 2025 - 11:46
© Getty Images

© Getty Images

Certezza Lautaro per l'Inter che sabato sera all'Olimpico affronterà la Roma capolista dell'ex Gasperini. Rientrato dagli impegni con l'Argentina con un volo privato del club nerazzurro decollato dalla Florida poco dopo la doppietta nel 6-0 a Portorico, giovedì il capitano era già alla Pinetina dove ha ripreso ad allenarsi, sfidando stanchezza e fuso orario. Lautaro non vuole perdersi la sfida contro la miglior difesa del campionato, lui padrone del miglior attacco della Serie A. Chi al suo fianco? Con Thuram al lavoro per recuperare dall'infortunio muscolare e che punta al rientro nella sfida del 25 ottobre a Napoli contro i campioni d'Italia, il favorito è Bonny: rispetto a Pio Esposito, impegnato con gli azzurri, durante la sosta per le Nazionali il francese ha lavorato alla Pinetina con Chivu. Per quanto riguarda il resto della formazione, ci sarà Acerbi al centro della difesa con Akanji e Bastoni. A centrocampo le fasce saranno di Dumfries e Dimarco, con Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo.

Leggi anche

Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi

inter
lautaro martinez
bonny

Ultimi video

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

00:29
Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

I più visti di Inter

Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari

Inter, approvato il bilancio con record di ricavi. Marotta: "Tappa storica. Stadio? Garantiremo ai tifosi una casa degna di questo club"

L'archistar Foster svela i primi dettagli: "Storia sarà rispettata, ma faremo qualcosa di nuovo"

Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi

Un volo privato per accelerare i tempi: Lautaro scalda il motore per Roma

Ausilio: "Neymar una caz..., mai sentiti e mai offerto. Chivu perfetto, ecco com'è andata con Fabregas e De Zerbi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
Fiorentina, parla l'ex Mutu: "Kean? Serve coninuità"
13:00
Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"
12:25
Manchester United, si va avanti nel progetto del nuovo stadio
12:18
Empoli in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione: maglie all'asta
11:29
Festa per i 118 anni dell'Atalanta, patch speciale sulle maglie