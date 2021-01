Inter, Lautaro Martinez: "Sono qui per lo scudetto, il rinnovo non sarà un problema"

INTER

Alla vigilia di Inter-Juventus, Lautaro Martinez parla apertamente di scudetto: "Lo voglio, lavoro per questo e sono qui per questo. Dopo tanti anni di dominio bianconero, quest'anno il campionato + più equilibrato e divertente. E non ho mai sottovalutato la Juve". L'argentino giura fedeltà ai colori nerazzurri: "Club e procuratore stanno parlando del rinnovo, un accordo si troverà. Io a Milano sto bene, sono tranquillo". Getty Images

Lautaro, nell'intervista a Sportweek, parla del gruppo interista: "Lottiamo per un solo obiettivo: vincere. Quando ci riusciremo sarà bellissimo, abbiamo avuto una fase di adattamento per l'arrivo dei nuovi e ora siamo lì dove volevamo essere. Ora dobbiamo lavorare per essere sempre più squadra". Tra i compagni, spicca Lukaku: "Con lui sto bene in campo e fuori, è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente e ci capiamo".

Solo complimenti per Conte: "Un allenatore esigente che lavora per migliorarti, com'è successo con me. Per me è stato fondamentale il suo arrivo". Chi non è arrivato è Messi, per settimane accostato all'Inter: "In quei giorni sognavo anche io, in nazionale ho la fortuna di giocare con lui ed è fantastico".

A proposito di mercato, l'estate scorsa molte voci lo volevano via da Milano: "Bello che si parli di te ma è anche pesante: vai a mangiare e parlano di te, vai in bagno e parlano di te... è stata un'estate faticosa, devi essere forte di testa. Io sono felice qui". Sulla Serie A: "Mi piace il gioco dell'Atalanta così come quello della Roma. Ci sono tanti giocatori forti, è un campionato importante. Spero poi che la gente torni presto allo stadio, San Siro pieno è bellissimo".