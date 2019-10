Inter, Lautaro Martinez: "Lavorare per arrivare al livello della Juventus"

Lautaro Martinez, parlando in esclusiva a Mediaset dopo Germania-Argentina, si è soffermato anche su temi relativi all'Inter soprattutto dopo la sconfitta nel derby d'Italia: "La Juventus è una squadra molto forte, l'avevo detto anche subito dopo la partita. Lavoreremo per arrivare al loro livello, il ko non sia preso come segnale negativo ma come stimolo a migliorarci".