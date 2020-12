Inter, Lautaro Martinez a secco da un mese: con lo Spezia nuova occasione

INTER

Il 22 novembre, minuto 90' del match contro il Torino, Lautaro Martinez segnava quello che è - sinora - l'ultimo gol del suo 2020: il 4-2 metteva il sigillo sulla rimonta nerazzurra tenendo a bada le critiche dopo due pari consecutivi in Serie A e la prima sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, quando la qualificazione agli ottavi europei era ancora possibile. Ora la testa dell'Inter, Coppa Italia a parte, è completamente sintonizzata sul campionato e Antonio Conte attende segnali dal Toro anche nei tabellini. Getty Images

Sin qui la stagione di Lautaro sotto il profilo realizzativo è di fatto in linea con la media degli anni interisti: in maglia nerazzurra ha segnato 36 gol in 102 partite, nel 2020/21 siamo a 6 reti in 18 match. A far storcere il naso, semmai, è la striscia di sette partite consecutive senza segnare: Real Madrid, Sassuolo (a referto un assist), Borussia Moenchengladbach, Bologna, Shakhtar Donetsk, Cagliari (altro assist) e Napoli.

Ovviamente bisogna fare la tara su questi numeri, visto che in diverse occasioni l'argentino è entrato nel finale (vedi Bologna e Cagliari) o sostituito prima del 90' (come col Real). Ecco perché il match contro lo Spezia, e quasi certamente quello col Verona di mercoledì visto che Sanchez dovrebbe rientrare nel 2021, è una grande occasione per scrollarsi di dosso pure la sfortuna (clamorosi i legni contro tedeschi e ucraini).

Il gol darebbe una grossa mano a Lautaro sotto il profilo psicologico ma pure al reparto offensivo: con un Lukaku sempre decisivo ma comprensibilmente un po' stanco e Sanchez e Pinamonti infortunati, Conte ora si attende risposte concrete anche dal suo Toro.