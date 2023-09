Inter, Lautaro: "Iniziamo la Champions col sogno di arrivare in fondo"

INTER

"Il derby ci ha lasciato tanta forza, felicità e fiducia, questa è un'altra competizione e dobbiamo essere concentrati al 100%"

© ipp Alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro la Real Sociedad c'è Lautaro Martinez accanto a Simone Inzaghi in conferenza stampa. E il Toro ha le idee chiare su quello che l'Inter dovrà fare in campo. "Mi sento bene con la mia squadra, a prescindere dall'avversario - ha dichiarato il capitano nerazzurro -. Cerchiamo di giocare un bel calcio, abbiamo fatto l'inizio di stagione che volevamo e domani vogliamo essere pronti a quello che ci aspetta". "Rabbia per Istanbul? Iniziamo con il sogno di arrivare fino in fondo, il nostro obiettivo è quello - ha continuato il Toro -. Dobbiamo fare il lavoro della scorsa stagione, con tanti nuovi giocatori, sono contento di quello che stiamo facendo fino a qui". "Sono contentissimo di difendere questi colori, ci sarà il tempo di pensare al rinnovo - ha aggiunto -. Sono tranquillissimo e felicissimo, tra poco ne parleremo con la società".

Vedi anche Champions League Inter, doppia tegola in vista della Real Sociedad: Inzaghi perde Calhanoglu e Cuadrado

"La Real Sociedad è un rivale interessante, con giocatori di grandi livello, dovremo fare bene e stare attenti alla loro capacità di aggredire e ripartire - ha proseguito Martinez analizzando le caratteristiche dell'avversario -. Dovremo lavorare bene sull'uscita del pallone e sugli spazi". "Lavoreremo come abbiamo sempre fatto col mister e col suo staff, ve lo confermo perché vedo i ragazzi lavorare - ha aggiunto - Siamo una squadra nuova, con alcuni giocatori nuovi che sono arrivati. Sono contento per il lavoro che stiamo facendo, poi questo è un percorso lungo".

"Sicuramente la vittoria nel derby ci ha lasciato tanta forza, felicità e fiducia, ma questa è un'altra competizione e dobbiamo essere concentrati al 100% - ha proseguito l'attaccante nerazzurro -. I dettagli fanno la differenza, abbiamo preparato la partita".

"Il rapporto con la squadra è sempre il solito, ho cercato sin dal primo giorno di dare una mano all'Inter, a tutti i miei compagni, sia giovani che esperti - ha aggiunto commentando il suo ruolo di capitano -. La fascia mi rende contento, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Sono contento di questa fascia".

Poi qualche battuta sul nuovo compagno di reparto Thuram. "È un ragazzo giovane, mio coetaneo, è arrivato in un calcio nuovo per lui, non lo conosceva e sono contento perché si lascia aiutare - ha spiegato Lautaro -. Ci dà una grandissima mano, ha tanta qualità e tanta forza, sono contento di giocare insieme a lui".