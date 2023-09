Inter, doppia tegola in vista della Real Sociedad: Inzaghi perde Calhanoglu e Cuadrado

VERSO REAL SOCIEDAD-INTER

ll turco messo ko da un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, il colombiano da una infiammazione al tendine

Hakan Calhanoglu e Juan Cuadrado non saranno a disposizione per Real Sociedad-Inter, prima gara del girone di Champions League. Il centrocampista turco salterà la trasferta basca a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, mentre il colombiano è stato messo ko da una infiammazione al tendine. Al posto di Calhanoglu dovrebbe giocare Mkhitaryan regista, con Frattesi e Barella ai suoi lati. Cuadrado, invece, si sarebbe accomodato almeno inizialmente in panchina. Per entrambi filtra ottimismo da parte dello staff medico e non è escluso un loro recupero per la trasferta di Empoli.

Dopo le tante energie psico-fisiche consumate nel derby, Inzaghi aveva già in mente un mini-turnover ragionato. In rampa di lancio ci sono quattro nuovi acquisti, pronti a debuttare dal 1': trattasi di Pavard, Carlos Augusto, Arnautovic e Frattesi. Ma se per il primo il palcoscenico della Champions è più che mai noto (potrebbe far rifiatare il sempre affidabile Darmian), il discorso è differente per gli altri due. Specialmente per l'ex Monza, che Inzaghi è intenzionato a schierare per dare un turno di riposo a Dimarco, stanco dopo il derby. Arnautovic invece, lui che era nella rosa dell'Inter in occasione del Triplete, contende seriamente una maglia a Thuram, apparso a dir poco in forma nella stracittadina dello scorso sabato. L'infortunio del turco spalanca, così, le porte a Frattesi, visto che Inzaghi per la prima volta nella stagione è costretto a rinunciare al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. L'armeno sarà abbassato con compiti di regia con l'ex Cagliari e l'ex Sassuolo ai suoi lati. In panchina anche le carte Klaassen e Asllani.