Inter: Lautaro ha la febbre, niente Verona. Inzaghi sceglie Correa con Thuram: ecco il perché

L'influenza ha cancellato ogni dubbio: Lautaro salta il match con il Verona, ha la febbre ed è già rientrato in mattinata a Milano e si spera ora potrà tornare a disposizione di Inzaghi e dell'Inter per il match di martedì sera contro il Lipsia in Champions League. Al momento non ci sono preoccupazioni al riguardo, ma certo nulla può darsi per scontato. Un problema per l'oggi (anche se l'argentino dopo gli impegni con l'Albiceleste era dato comunque in panchina) e una piccola incognita per il futuro prossimo. Detto questo, fa fede quanto osservato nei giorni scorsi: contro l'Hellas l'attacco nerazzurro dovrebbe essere composto da Thuram e Correa.