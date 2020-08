Inter, Lautaro festeggia il primo gol in Europa League... col pancione

PRESTO PAPà

Lautaro Martinez sblocca di testa la semifinale contro lo Shakhtar e contemporaneamente cancella lo zero dalla casella dei gol in Europa League. Poi arriva anche la doppietta. Per l'attaccante argentino dell'Inter sono ora 21 i centri stagionali, il quarto dopo il lockdown (più i 14 in campionato e i 5 in Champions League). E il 'Toro' ha festeggiato la prima rete con il... pancione: la sua compagna Augustina è infatti in dolce attesa. La coppia lo ha annunciato su Instagram con tanto di ecografia a testimoniare l'arrivo del primo figlio.

DOPO LA PARTITA: "PRONTI PER GRANDI COSE"

"Una notte incredibile che abbiamo sognato, dedico queste reti a mia moglie, sono contento a livello personale perché sta arrivando il mio primo figlio. Siamo pronti per grandi cose". Così l'argentino dopo la vittoria nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. "C'è stato un momento in cui non ero ai miei livelli, ora sono contento di essere tornato al gol e per la squadra che sta mostrando tanta personalità - aggiunge - e ora sono felice". Infine una battuta sul Siviglia: "Sono molto forti, sarà una partita speciale, che avviamo sognato tanto: speriamo vada tutto bene e che la coppa sia dell'Inter".

LA FOTO POSTATA DA AGUSTINA SU INSTAGRAM