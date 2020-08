Lautaro Martinez presto papà: Agustina è in dolce attesa

Lautaro Martinez sarà presto papà. Lo ha svelato l'attaccante dell'Inter insieme alla compagna Agustina Gandolfo direttamente su Instagram. Un annuncio romantico con tanto di bacio tra la coppia ed ecografia in bella evidenza per testimoniare la dolce attesa e il momento magico. "Con alcune paure e incertezze, molto da imparare da qui in avanti ma pieni di amore, ti aspettiamo amore nostro", ha scritto la ragazza sul suo profilo social, svelando il "segreto" e annunciando la gravidanza. Immediata la replica del bomber: "Sono l'uomo più felice del mondo".