Inter, Lautaro esulta in nerazzurro: in testa e sulle spalle una sola maglia

Due "storie", due messaggi postati su instagram. Il primo: un video di fine allenamento su tapis roulant. Il secondo: una foto con la maglia nerazzurra e le braccia al cielo. Lautaro Martinez è a Milano, non ha mai lasciato la città e i suoi pensieri, per quanto ne dicano o scrivano in Spagna o in Inghilterra dove lo vedono già accasato a Barcellona o Manchester, non paiono essere altrove. Milano, San Siro, Inter: niente altro per Lautaro. Finora, tra illazioni, faccendieri e presunti agenti parlanti, le uniche parole ufficiali sono arrivate dal procuratore (quello vero) di Lautaro, da Beto Yaque che ha affermato come il Toro, per quanto lusingato dall'interesse di grandi club come Barcellona e City, non abbia nella testa l'idea di cambiare maglia. E oggi, visivamente, anche lo stesso Lautaro lo ha voluto espressamente manifestare.