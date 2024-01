Inter, Lautaro e la maledizione del Kiricocho sul rigore di Henry

Giorgio Chiellini ammise di averlo urlato prima del rigore calciato da Saka e parato da Donnarumma nella finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra. E anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez sarebbe ricorso all'aiuto della maledizione del 'Kiricocho' per indurre l'attaccante del Verona all'errore dal dischetto nel recupero della gara di San Siro. 'Kiricocho' era il soprannome di un tifoso dell’Estudiantes, la squadra di La Plata in Argentina, famoso per portare sfortuna alla propria squadra quando andava allo stadio. Tanto che l'allora allenatore dell'Estudiantes Carlos Bilardo lo mandò a seguire le squadre avversario. Risultato? L'Estudiantes senza di lui al seguito vinse il titolo...