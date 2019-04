Inter, Lautaro e De Vrij in gruppo: disponibili per il Frosinone

10/04/2019

Buone notizie dall'infermeria dell'Inter per Luciano Spalletti. Sia Martinez, sia De Vrij sono tornati totalmente in gruppo. Entrambi reduci da infortuni muscolari rimediati nella sosta per gli impegni delle nazionali, Lautaro e Stefan per la prima volta hanno preso parte all'allenamento insieme al resto della squadra e saranno disponibili per la sfida col Frosinone. Un doppio rientro molto prezioso per la volata finale di stagione.