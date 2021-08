Inter, annunciata la separazione anche con Oriali

L'Inter perde un altro pezzo nel suo avvicinamento all'inizio del campionato. Questa volta si tratta di Gabriele Oriali, per il quale da tempo si vociferava di un addio imminente. "FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale", il comunicato del club nerazzurro.