Inter: allenamento a parte per Lautaro, Pavard torna parzialmente in gruppo

L'elongazione rimediata nel match di andata è stata evidentemente lieve, tanto che Massimiliano Farris, dopo il Verona, ha confermato che non c'è stata lesione anche se ha voluto frenare l'ottimismo: "Qualche speranza c'è ma, a oggi, è più no che sì". Lautaro negli scorsi giorni si è sottoposto a terapie e doppie sedute fisioterapiche, oggi è tornato ad allenarsi. Ancora a parte, ma questo era preventivato: occorre attendere per valutare come reagirà il muscolo interessato, la giornata di vigilia sarà per forze di cose decisivo. A metà ottobre Zielinski aveva subito un infortunio simile rientrando dopo otto giorni e giocando una mezz'oretta sul campo dello Young Boys, nel girone unico di Champions: i giorni a disposizione in questo caso sono meno ma Lautaro è fatto di pasta diversa e oltretutto si parla di una semifinale europea. Se non ce la facesse, partirebbe titolare Taremi, non a caso ieri utilizzato solo per uno scarso quarto d'ora. Ma i tifosi dell'Inter, fino a martedì alle 20.59, avranno un'altra speranza...