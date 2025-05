Il "cruccio" di Inzaghi, la "colpa" del club: Lautaro-Thuram micidiali in coppia, divisi da turnover e infortuni

Per caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche la coppia di attaccanti meglio assortita in Europa. Individualmente non i più forti in assoluto, ma assieme i migliori. Peccato però che Inzaghi li abbia dovuti costantemente gestire, spesso alternandoli, perdendoli oltretutto in momenti cruciali della stagione per l'inevitabile logorio fisico conseguente a una annata dai ritmi massacranti. Nelle 53 partite sinora disputate dall'Inter, Lautaro e Thuram sono stati contemporaneamente in campo in 36 occasioni per un totale di 2292 minuti: in ben 17 match, causa infortuni (sette gli incontri persi dal francese per problemi fisici, 4 quelli in cui l'argentino ha sinora dovuto dare forfait) o turnover "obbligato", Inzaghi ha dovuto rinunciare all'uno o all'altro. Delle 36 partite giocate assieme, solo 25 di queste hanno ragistrato un minutaggio di coppia pari o superiore ai 60 minuti: un dato che mostra chiaramente il costante lavoro "col bilancino" cui è stato chiamato il tecnico nerazzurro.