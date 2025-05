L'Inter "riposa", evita il trappolone e non abdica: ora testa alla Champions con la speranza Lautaro

Adesso, però, la testa è alla Champions. Molti di coloro che contro il Verona hanno fatto il proprio dovere partendo dal primo minuto (per non dire quasi tutti), si accomoderanno in panchina. Se non ancora dieci, almeno nove i cambi. Martedì rientrano i titolari, perché l'Inter ha sì una rosa ampia ma non ha certo due squadre equivalenti come qualcuno erroneamente (e malignamente) ha sostenuto. Acerbi, Mkhitaryan e Dimarco hanno giocato solo pochi minuti. Sommer, Bastoni, Barella, Dumfries, Thuram sono rimasti in panchina. Calhanoglu a bordo campo perché squalificato. Torneranno tutti, tutti per la partita più importante dell'anno.