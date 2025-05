Inter, Farris: "Vogliamo la finale di Champions, per lo scudetto non dipende più solo da noi"

L'Inter vince contro il Verona e tiene il passo del Napoli, un successo importante per il campionato ma non solo. Lo sottolinea anche Massimiliano Farris, allenatore in seconda dei nerazzurri e in panchina contro l'Hellas per la squalifica di Simone Inzaghim che ai microfoni di Danz ha spiegato: "È stata una partita seria, serviva fare il nostro e fare punti, se il Napoli lascia qualcosa noi non dobbiamo avere rammarico".