Inter, la terza maglia debutterà in Champions League

Martedì, con un evento in Corso Vittorio Emanuele a Milano, l'Inter presenterà ufficialmente la terza maglia per la stagione 2019/20. In realtà, grazie al "solito" Footyheadlines, si sa già quasi tutto: base grigio scuro (quasi nero) e dettagli gialli, prende spunto dal mondo dei motori (giocando col main sponsor Pirelli) ma richiama anche la Coppa Uefa vinta nel 1997/98.