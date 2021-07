Inter, la nuova stagione parte il 7 luglio: in conferenza Simone Inzaghi e Marotta

nuova stagione

Alle 13 il nuovo allenatore verrà presentato, al suo fianco l'amministratore delegato. Il ritiro scatta il giorno dopo

Il nuovo corso dell'Inter partirà mercoledì 7 luglio: la società nerazzurra ha annunciato la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, alle 13 ad Appiano Gentile parleranno sia Simone Inzaghi che Giuseppe Marotta. Il ritiro vero e proprio scatterà 24 ore dopo, i giocatori non impegnati ad Euro 2020 e in Copa America si ritroveranno al Suning Center per il raduno ufficiale in vista della stagione 2021/22. Getty Images

L'addio alla Lazio ma soprattutto le emozioni e gli obiettivi per questa nuova avventura nerazzurra al centro delle parole dell'allenatore, il CEO invece aggiornerà sulle trattative di mercato e sull'ambizione della società dopo lo scudetto della scorsa stagione. La squadra resterà ad Appiano Gentile un paio di settimane prima di volare negli Stati Uniti (22 luglio) per la Florida Cup contro Arsenal e uno tra Everton e Millonarios.

Settimana prossima è previsto anche l'arrivo a Milano di Christian Eriksen, l'Inter ha scelto di convocare il danese per l'inizio del ritiro come data simbolica. Il centrocampista sosterrà alcuni esami prima del confronto diretto con staff tecnico e società anzitutto per un abbraccio dopo il grande spavento del malore ad Euro 2020 ma anche per capire sensazioni e ambizioni verso il futuro: di sicuro il suo 2021 calcistico è concluso, nei prossimi mesi Eriksen dovrà capire come si sente e scegliere se continuare a giocare o meno.