Inter, la gioia e l'ironia di Frattesi: "Come se alza? Non sò pratico"

"La prima volta non si scorda mai". Così Davide Frattesi, che stasera a Riad ha conquistato il primo trofeo in carriera, usa una certa ironia per descrivere la gioia incontenibile dopo la vittoria della Supercoppa italiana ai danni del Napoli. "Come se alza? Non sò pratico", ha scritto il centrocampista dell'Inter nella Instagram Stories in cui tiene in mano la Supercoppa.